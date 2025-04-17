Gardi’den Ali Koç’a flaş sözler! Galatasaray’a getirdiği oyuncularla biliniyor

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gardi’den Ali Koç’a flaş sözler! Galatasaray’a getirdiği oyuncularla biliniyor

Galatasaray’ın son dönemdeki transferlerinde önemli payı olan manajer Gardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili flaş sözler söyledi. Ünlü menajer, Ali Koç ile çalışmama kararı aldığını söyledi.

Son yıllarda Galatasaray'a getirdiği yıldız futbolcularla dikkat çeken menajer George Gardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la çalışmama kararı aldığını belirten George Gardi, bu kararın sebebini şöyle açıkladı:

"Sayın Ali Koç ile Nisan 2019'da bir araya geldim. Bu görüşmenin ardından Eljif Elmas'ın bonuslar dahil 18 milyon euroya Napoli'ye satışını organize ettim ancak bu transferin ardından Sayın Koç'un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim."

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