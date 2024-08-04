Garena Free Fire Max yenilikleri duyurdu

Garena Free Fire Max çok beklenen yenilikleri kullanıcılarla paylaştı. Duyuruya göre oyunculara çeşitli oyun içi avantajlar elde etme şansı sunan kurtarma kodları açıklandı. Bu özel kodlar, güçlü silahların, değerli elmasların ve şık karakter kıyafetlerinin kilidini açmak için bir portal görevi görüyor. Her kod, büyük harfleri ve sayısal rakamları birleştiren benzersiz bir 12 karakter dizisiyle ayırt ediliyor.

Başlangıçta orijinal Garena Free Fire'ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak 2021'de tanıtılan Garena Free Fire Max, oyunculardan önemli övgüler aldı. Geliştiriciler, kod sağlama konusundaki kararlılıklarını tutarlı bir şekilde sürdürerek, özel oyuncu topluluğu için cazip ödüllerin istikrarlı bir akışını garantiliyor. Bu kodların aktivasyonu, özellikle bu amaç için oluşturulmuş özel bir web sitesi aracılığıyla kolayca kolaylaştırılıyor.

Oyuncular yeni kodlar sayesinde Rebel Academy Weapon Loot Crate, Revolt Weapon Loot Crate, Diamonds Voucher ve Fire Head Hunting Parachute gibi çok arzu edilen eşyalara günlük olarak erişebilecekler.

Yapılan duyuruda ayrıca yeni kodların sınırlı bir kullanılabilirlik penceresine sahip olduğu, genellikle 12 saat sürdüğü ve yalnızca bunları başarıyla kullanan ilk 500 kullanıcıya ayrıldığını belirtildi.

Kodlara ulaşım ve kullanım şu şekilde gerçekleştirilecek:

- Google Chrome veya tercih ettiğiniz tarayıcıyı kullanarak Garena Free Fire Max için resmi Ödül Kullanım web sitesinden.

- Hesabınıza Facebook, X, Google veya VK Kimliğiniz aracılığıyla giriş yaparak.

Kodlar başarıyla kullanıldığında, oyuncular oyun kasasına erişebilir ve burada çok sayıda oyun fırsatı sizi bekliyor. Bu çok yönlü Garena Free Fire Max kullanma kodları, Rebel Academy Weapon Loot Crates, Revolt Weapon Loot Crates, Diamond Vouchers, Fire Head Hunting Parachutes ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli öğeleri edinmek için de kullanılabiliyor.