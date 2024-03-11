Garibaldi Sahnesi sizi bekliyor. Beyoğlu’ndaki saklı İtalya

Maurice Maeterlinck’in yazdığı, Memet Fuat’ın çevirdiği ve Lale Ertiş Gençtürk’ün yönettiği tek perdelik ‘Çağrılmadan Gelen’ oyunu bir masanın etrafında yarı karanlıkta oturan bir ailenin akşam dokuzdan gece yarısına kadar geçen süre içinde yaşadıklarını çarpıcı bir dille anlatıyor.
Tahta kuklalar eşliğinde sahnelenen oyunda tüm oyuncular muhteşem performanslarıyla göz dolduruyor. Piyano ve çelloda oyunda önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
Sahnenin en önemli özelliği ise yüksek bir sahne olmaması. Seyirci ile sahnedeki oyuncular adeta iç içe.