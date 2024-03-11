Garibaldi Sahnesi sizi bekliyor. Beyoğlu’ndaki saklı İtalya

Adını İtalya’nın ulusal kahramanı Giuseppe Garibaldi’den alan yapı, kuruluşundan itibaren İstanbul’da yaşayan İtalyanların buluşma noktası oldu. Giuseppe Garibaldi’nin hayat öyküsünden söz etmek gerekir aslında burada. Garibaldi, İstanbul’a yolu ise bir deniz seferinde hastalanmasıyla düşüyor. Denizci bir aileden geliyor ve 1828 yılında tayfalık yaptığı gemide rahatsızlanıyor. Karadeniz’e gidecekken geminin kaptanı en yakın liman olan İstanbul’da onu indiriyor. Aslında iyileşip dönüşte tekrar binmeyi planlasa da üç yıl İstanbul’da kalıyor. Burada kaldığı dönemde Fransızca öğretmenliği yapıyor ve İstiklal Caddesi üzerindeki Eski Çiçek Sokak’ta (Via Linardi) oturuyor. Günümüzde Casa Garibaldi olarak tanınacak İtalya İşçi Yardımlaşma Cemiyeti’nin kuruculuğunu da üstleniyor.