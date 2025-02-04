Garibana 180 TL'yi layık gören Diyanet'e tepki yağdı. "Siz kuzunun pembe etini yerken iyiydi..."

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için belirlediği fitre miktarını 180 TL olarak açıkladı. Ancak aynı kurum, geçtiğimiz yıl Trabzon’daki Hafız Ali Haydar Özak Dini İhtisas Merkezi için yaptığı gıda alımı ihalesinde, etlerin özelliklerine dair dikkat çeken bir şartname koydu.

Etlerin pembe kırmızı arasında, kıvamının sert ve dışının yağ tabakası ile örtülü olması gibi lüks şartlar, bu yıl belirlenen fitre miktarına tepkilere yol açtı.

Diyanet, geçtiğimiz yıl Trabzon’daki dini merkezi için 12 Haziran’da bir ihale gerçekleştirdi. İhaleye çıkan şartnamede, etlerin renginin "pembe kırmızı arası", kıvamının "sert" ve "kendine has" olması gerektiği gibi oldukça detaylı ve yüksek standartlar yer aldı.

180 TL OLDU

Buna ek olarak, etlerin dişi hayvan eti olmaması ve yüzde 10’dan fazla yağ içermemesi gibi özel kriterler belirlenmişti. Aynı dönemde Diyanet, 2025 Ramazan dönemi için fitre miktarını ise yalnızca 180 TL olarak belirledi.

Fitre miktarının açıklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Diyanet’in belirlediği rakamı eleştirdi. 180 TL’lik fitre miktarının bir 5 kişilik aile için 30 gün boyunca 27.000 TL'lik bir tutara denk geldiğini belirten bazı yorumlar dikkat çekti. Bu yorumlar, Diyanet’in gıda malzemesi alımına yüksek standartlar koyarken, toplumun yoksul kesimlerine yönelik fitre miktarını düşük belirlemesini eleştirdi.

ADALETSİZ UYGULAMA

Diyanet’in fitre miktarını açıklaması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Birçok kişi, Diyanet’in lüks gıda alımına dair şartlarını eleştirirken, aynı zamanda fitre miktarının yetersiz olduğunu belirtti. "Hepimiz fitreye muhtaç duruma gelmişiz" şeklinde paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, bu durumu adaletsiz bir uygulama olarak değerlendirdi.

Fitre, Ramazan ayında fakirlerin ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen bir sadaka türü olarak biliniyor. Her yıl, Ramazan ayında Zekat ve fitre gibi bağışlarla ilgili düzenlemeler yapan Diyanet, bu yılki rakamı belirlerken toplumun ihtiyaçlarını dikkate almadığı yönünde eleştirilerle karşılaştı. Diyanet'in bu açıklaması, toplumda Diyanet’in misyonuyla çelişkili bir görüntü oluşturdu.

Geçen yılki gıda alım ihalesindeki ayrıntılar, toplumun dini kurumdan daha fazla sosyal adalet beklemesine neden oldu. Öte yandan, 180 TL’lik fitre miktarının belirlenmesiyle Diyanet, toplumun fakir kesimleriyle ilgilenme konusunda eleştirilere maruz kaldı. "Hayaldi gerçek oldu" diyerek durumu özetleyen vatandaşlar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam etti.

İşte bu yorumlardan bazıları:

DİYANETİN O İHALESİ