Garibana tatil haram oldu. Giriş 5 bin TL

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Garibana tatil haram oldu. Giriş 5 bin TL

Vatandaşa tatil yapmak haram oldu. Artık Bodrum’a gitmek için bir serveti gözden çıkarmak gerekiyor. İstanbul’da günü birlik tatil ise neyse ki hala ulaşılabilir halde…

Havaların ısınmasıyla tatil hayalleri de kurulmaya başlandı. Ancak ekonomik sıkıntıyla boğuşan vatandaş bırak tatili, nasıl ekmek bulacağını düşünüyor kara kara.

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Bodrum ve Antalya’da tatil yapacak mutlu azınlık ise çoktan küçük bir serveti gözden çıkardı bile..

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Sosyal medyada Bodrum’daki plajlara giriş ücretini paylaşan bir kullanıcı herkesi şoke etti.

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İşte Bodrum’un ünlü plajlarına giriş ücretleri: Edition Otel: 130 Euro (4 bin 500 TL), Mandarin Oriental: 130 Euro, Scorpions Beach: 60 Euro giriş, 90 Euro harcama, Maça Kızı: 6.500 TL harcama, Lucca Beach: 100 Euro.

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İstanbul’da evinde tatil yapacakları ise İBB’nin plajları biraz olsun sevindirecek gibi.

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Belediyenin, Büyükada, Caddebostan, Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarına bu yıl giriş tam 60 TL, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.

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Çatalca Yalıköy 1-2, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Semizkum, Kumluk, Selimpaşa, Büyükçekmece Albatros ve Avcılar Denizköşkler plajları ise ücretsiz olacak.

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