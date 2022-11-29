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Garip sesler çıkaran Somalili Türk Lirasıyla dalga geçti

Somali, Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahıs Türk lirasıyla dalga geçtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu şahıs elindeki 5 TL ile dalga geçerek yırttı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 23:15
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Garip sesler çıkaran Somalili Türk Lirasıyla dalga geçti

Garip sesler çıkaran Somalili Türk Lirasıyla dalga geçti
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Santamarini2 rumuzlu bir TikTok kullanıcısı, elindeki Türk liralarını dalga geçer vaziyette yatağa fırlattığı görüldü.

 Bununla birlikte fırlattığı paralardan 5 TL’yi alan şahıs "Look, look. This is no Money (Buna bak. Bu para değil)" diyerek 5 TL’lik banknotu yırttı. 

Şahıs elinde tuttuğu paraları yatağa fırlatırken "I’m rich nigga, rich nigga (Ben zenginim dostum, zenginim)" dediği görüldü.

İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

 

 

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