Garip’in vefası köyü ağlattı! Nuri Amca’nın mezarından ayrılmıyor

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Nevşehir’de “Garip” adlı köpek, 1 Mayıs'ta vefat eden sahibi Nuri Gümüş’ün mezarından ayrılmıyor. Sadakatiyle herkesi duygulandıran Garip, defin gününden beri mezarda bekliyor, ağlayanlara teselli oluyor.

Çakıllı köyünde geçen hafta 75 yaşında hayatını kaybeden Nuri Gümüş'ün cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

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Gümüş'ün 5 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeği "Garip", defin işleminin ardından mezarın başından ayrılmadı.

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Nuri Gümüş'ün kızı Nurcan Çetinkaya, gazetecilere, mezarın başından ayrılmayan "Garip"in kendilerini duygulandırdığını söyledi.

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"Garip"in sadakat örneği sergilediğini dile getiren Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Biz çocukları olarak İstanbul'da yaşıyoruz. Babamla yaşayan tek dostu Garip'ti. Babamın yalnızlığına ortak oluyordu. Babamızı defnettiğimiz günden beri gece gündüz burada yatıyor. Biz Yasin Suresi'ni okuyup ağladığımızda, kafasını omzuma koyup ayağıyla yanağımı sildi. Ne zaman ağlasam aynısını yapıyor. Komşumuz yıllar önce İstanbul'a gidince Garip'i bırakmış. Babam da Garip'i aç görünce yemek vermiş. O günden bu yana babamla beraber."

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Nuri Gümüş'ün oğlu Nihat Gümüş ise köpeğin tavrının köydekilerin de dikkatini çektiğini anlattı.

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Mezara her geldiklerinde köpeğin burada olduğunu belirten Gümüş, "Biz ağladığımızda sanki bize bir şeyler anlatıyor. Babamın acısından sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Böyle bir duygusallık daha önce hiç görmedik. Bir yandan üzülürken bir yandan mutlu da oluyoruz. Meğer babamın dostuymuş." ifadelerini kullandı.

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