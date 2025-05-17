Garmin merakla beklenen Forerunner 570 ve 970'i tanıttı

Garmin, 15 Mayıs’ta iki yeni akıllı koşu saatini tanıttı. Üst segment modeli olan Forerunner 970 ve orta segment temsilcisi Forerunner 570, AMOLED ekran, mikrofon ve hoparlör özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar hem telefon görüşmeleri yapabiliyor hem de telefonlarındaki sesli asistanları doğrudan saat üzerinden kullanabiliyor.

Forerunner 570 modeli 42 ve 47 milimetrelik iki boyutta sunulurken, Forerunner 970 yalnızca 47 milimetre olarak piyasaya çıkıyor. Her iki modelde de cilt sıcaklığı, kan oksijen seviyesi, nabız ve kalp atım değişkenliği gibi sağlık göstergeleri izlenebiliyor.

Forerunner 570, boyuta göre 10 ila 11 gün pil ömrü sunarken, Forerunner 970 modelinde bu süre 15 güne kadar çıkabiliyor. Yeni yazılım özellikleri arasında, haftalık koşu mesafesi önerisi sunan Running Tolerance Tracker ve yalnızca 970’te yer alan Running Economy ölçümü dikkat çekiyor. Bu ölçüm, yalnızca HRM 600 kalp atış bandı ile kullanılabiliyor.

Malzeme farkı da dikkat çeken detaylar arasında. 970 modeli titanyum çerçeve ve safir camla gelirken, 570’te alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass 3 cam kullanılıyor. Ayrıca 970’e özel LED el feneri özelliği Fenix serisinden alınmış bir detay olarak öne çıkıyor.

Garmin her iki modeli de 21 Mayıs itibarıyla ön siparişe açıyor. Forerunner 570’in fiyatı 550 dolar, Forerunner 970’in fiyatı ise 750 dolar olarak belirlendi.