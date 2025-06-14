Garmin Venu X1, akıllı saat piyasasını sarsmaya geliyor

Garmin, spor ve sağlık odaklı yeni akıllı saati Venu X1’i tanıttı. Cihaz, yalnızca 8 milimetre kalınlığı ve 34 gramlık hafifliğiyle sınıfının en ince ve zarif modellerinden biri. 2 inçlik AMOLED ekranıyla gelen saatin kasası fiber takviyeli polimerden, arka yüzeyi ise titanyumdan üretilmiş. Safir camla korunan ekranı, beş ATM su geçirmezlik sertifikasına da sahip.

Garmin Venu X1, 100’den fazla spor dalını destekliyor. Nabız, solunum hızı, stres seviyesi, cilt sıcaklığı ve kalp ritmi değişkenliği gibi birçok sağlık verisini sürekli izliyor. Body Battery ve Health Snapshot özellikleriyle kullanıcıya anlık sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Konum tespiti için GPS’in yanı sıra diğer uydu sistemlerinden de faydalanıyor.

Cihazda ayrıca pusula, barometre, LED fener, müzik çalar, hesap makinesi, takvim, mobil ödeme sistemi Garmin Pay, mesajlaşma, çağrı yanıtlama ve kayıp telefon bulma özellikleri bulunuyor.

Venu X1’in bataryası akıllı saat modunda 8 güne kadar dayanabiliyor. Sürekli GPS kullanımında bu süre 14 saate düşüyor. Garmin’in önerdiği satış fiyatı 799.90 dolar.