Garnacho Beşiktaş'a mı? Ünlü isim açıkladı!

Beşiktaş'ın kanat transferi gündemine bomba gibi düşen Garnacho iddiaları Fabrizio Romano tarafından yalanlandı.

"GARNACHO VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI ASILSIZ"

İtalyan gazeteci sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Alejandro Garnacho ve Beşiktaş hakkındaki haberler tamamen asılsız. Hiçbir ihtimali yok. Premier League'de kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

AMORIM KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Geçtiğimiz sezon 58 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergileyen Garnacho yeni sezonda Ruben Amorim'in planları arasında yer almıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTİYOR

21 yaşındaki Arjantinli genç yıldızın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi vermesi beklenen bir Premier Lig takımına transfer olmak istediği belirtiliyor.