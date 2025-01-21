Garnacho'yu isteyen Napoli’den çok ilginç teklif

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Garnacho'yu isteyen Napoli’den çok ilginç teklif

Napoli’den Manchester United’ın yıldızı Garnacho için çok ilginç bir teklif geldi. İtalyan basınında çıkan habere göre, İtalyan ekibinin teklifi ilginç bir vaadi içeriyor.

Manchester United’ın Arjantinli oyuncusu Garnacho'ya talip çıktı. Yıldız oyuncuya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli, Garnacho için ilginç bir teklifte bulundu. Manchester United’ın 70 milyon euroluk talebini fazla bulan İtalyan ekibi, Garnacho transferinde indirim yapılması durumunda Osimhen için indirime gideceklerini belirtti.

Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmayı hedefleyen Napoli, Manchester United'a ilginç bir teklifte bulundu.

Napoli'nin sezon başında Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sözleşmesinde 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

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Garnacho'yu isteyen Napoli’den çok ilginç teklif
Garnacho'yu isteyen Napoli’den çok ilginç teklif