Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı!

Süper Lig'de uzun yıllar forma giyen Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kanat oyuncusu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemki süreci şeffaf bir şekilde anlattı.

"GALATASARAY'A GERİ DÖNECEKTİM AMA..."



ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer oluş süreci hakkında şu ifadeleri kullandı;



"Başta pek hoş değildi ve oldukça zordu. Sosyal medyanın ve gazetelerin nasıl çalıştığını biliyorsun tabii ki. Aslında Galatasaray'a geri dönecektim ama Fenerbahçe devreye girip beni iki yıllığına kiralama seçeneğiyle harekete geçti. Ailem hâlâ İstanbul'daydı, bu yüzden bu durum aynı zamanda bir aile meselesiydi. Sonuç olarak Fenerbahçe'de çok güzel yıllar geçirdim."

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"GALATASARAY'IN DAHA FAZLA KAZANIYOR OLMASI..."

Fenerbahçe'nin ligdeki son durumu hakkında ümitli konuşan Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Özellikle son yıllarda Galatasaray'ın daha fazla kazanıyor olması, Fenerbahçe için gerçekten çok zor. Fenerbahçe şu an gerçekten bir şampiyonluk istiyor. Taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Neyse ki şimdi Jose Mourinho yönetiminde, bazı tecrübeli oyuncular ve büyük isimlerle yeniden bir şeyler inşa etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Son olarak, Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki şansı hakkında konuşan Rodrigues, "Feyenoord iyi, dinamik ve iyi pas yapan bir takıma sahip ve ilk maçı da evinde oynayacak. Fenerbahçe kadroda daha fazla tecrübeye sahip, ama De Kuip'te ne olacağını asla bilemezsin." dedi.

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