Gary Oldman, Emmy Ödülü'ne aday gösterildi

Gary Oldman tarafından canlandırılan Lamb, Apple TV+'ın ABD'de ancak son zamanlarda ilgi görmeye başlayan ve şu anda dördüncü sezonunda olan Slow Horses adlı dizisinin şanını arttırıyor.

İki sezondur Emmy'de görmezden gelinen dizi, Pazar günkü yayına en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere dokuz adaylıkla giriyor.

Lamb rolüyle Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Oldman, “Bence bu yavaş yavaş oldu. Artık daha fazla insan bana gelip 'Diziyi gerçekten seviyorum' diyor. Televizyondaki o adam haline geldim ki aslında bu hoşuma gidiyor” diye konuştur.

Dizideki Lamb karakteri Londra'daki ışıltılı güç merkezinden uzakta, alçakgönüllü Slough House'da çalıştıkları için “Yavaş Atlar” lakabıyla anılan, kederli bir grup İngiliz casusunun komik ve tatsız lideridir. Aslında o önemli gözetleme operasyonlarını batırmak, kumar bağımlılıkları ya da çok gizli bir dosyayı trende bırakmak gibi çeşitli şekillerde kariyerlerini mahveden komik bir karakter. Lamb'in saçları dağınık ve yağlı. Eski püskü, kirli bir yağmurluk giyiyor ve çoraplı ayakları sürekli masasının üzerinde duruyor. Çok fazla sigara içiyor, iş yerinde viski içiyor, şiddetle politik doğruculuktan uzak ve kabalık derecesinde açık sözlü. Telesekreteri şöyle diyor: “Ben Lamb. Eğer cevap vermediysem, sizinle konuşmak istemediğim içindir.”

Lamb bir kişinin maaşını ayak izinden bile anlayabilir ve herkesten en az üç adım öndedir. Oldman, canlandırdığı karakter hakkında “Eğer 'Sigara içilmez' diye bir tabela varsa, Lamb sigara içer. O sadece lanet bir domuz. Biz sadece izlemeyi seviyoruz. Belki de bu kadar doğal olmak istediğimiz için onu bu kadar sevdik" diyor.

Dizinin en başarılı sahnelerinin çoğu, Lamb'in düşmanı olan ve Kristin Scott-Thomas'ın canlandırdığı kibar, politik ve MI5'in tepesine çıkmaya çalışan, birçok yönden Lamb'in tam zıttı olan mükemmel görünümlü Diana Taverner ile karşılaştığı anlar...

Dizide ayrıca Jack Lowden, Jonathan Pryce, Christopher Chung, Rosalind Eleazar, Aimee Ffion-Edwards, Kadiff Kirwan ve Saskia Reeves rol alıyor. Kitapların yüksek profilli hayranlarından biri de tema şarkısını birlikte yazan Mick Jagger.