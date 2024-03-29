Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı

Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı
Kaynak: AA
Diyarbakır’da polis, hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik yaptığı ‘Piyon’ operasyonu düzenlendi. Şüphelilerden biri mutfak dolabında yakalandı.
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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 1

Diyarbakır’da düzenlenen ‘Piyon’ adlı operasyonda, hırsızlık ve gasp suçlarından aranan 9 kişilik çete çökertildi.

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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 2

Polis ekipleri, şehir genelindeki güvenlik kameraları ve KGYS yardımıyla şüphelileri tespit etti.

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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 3

Silah zoruyla suç işledikleri belirlenen çete üyeleri, eş zamanlı yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 4

Mutfak dolabında saklanan bir şüpheli de dahil olmak üzere, tüm şüpheliler tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 5

Şüphelilerden birinin üzerine 18 yıl hapis cezası bulunduğu ve çalıntı eşyaların bodrumda ele geçirildiği öğrenildi.

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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 6
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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 7
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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 8
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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 9
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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 10
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Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı 11
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