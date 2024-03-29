Gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Mutfak dolabında yakalandı

Diyarbakır’da düzenlenen ‘Piyon’ adlı operasyonda, hırsızlık ve gasp suçlarından aranan 9 kişilik çete çökertildi.
Polis ekipleri, şehir genelindeki güvenlik kameraları ve KGYS yardımıyla şüphelileri tespit etti.
Silah zoruyla suç işledikleri belirlenen çete üyeleri, eş zamanlı yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
Mutfak dolabında saklanan bir şüpheli de dahil olmak üzere, tüm şüpheliler tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.
Şüphelilerden birinin üzerine 18 yıl hapis cezası bulunduğu ve çalıntı eşyaların bodrumda ele geçirildiği öğrenildi.