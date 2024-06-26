Gasp edilen sürücü dehşet anlarını anlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gasp edilen sürücü dehşet anlarını anlattı

Ankara'da dün öğlen saatlerinde Gölbaşı - Mamak Karayolu ayrımında gerçekleşen olayda, seyir halindeki bir tırın önüne atlayan bir kişi, sürücüyü araçtan atarak aracı gasp etti.

Olayda, 58 yaşındaki Selim Örencik'in kullandığı 34 FTG 862 plakalı tırının önüne O.O. (36) isimli bir şahıs atladı.

O.O., tırın camından içeri girerek sürücüyü arkadan saldırıyla etkisiz hale getirdi ve aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Örencik'in ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti ve O.O., çaldığı tır ile birlikte Çankaya'da yakalandı. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Çalınan araç ise Selim Örencik'e teslim edildi.

Olayın detaylarını aktaran Selim Örencik, "Yolun ortasında bir kişi gördüm, aracımın önüne atladı ve içeri girmeye çalıştı. Aracı sürmeye devam ettim ancak saldırgan içeri girdi. Bir süre boğuştukten sonra kapıyı açarak beni araçtan attı. Şans eseri yardım isteyerek karakola ulaştım. Saldırganın üzerinde falçata olduğunu öğrendim. Neyse ki o silahla bana saldırmadı" şeklinde konuştu.

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