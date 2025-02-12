Gaspa giden sahte polis, gerçeğine yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’dan Balıkesir’e giderek yabancı uyruklu kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp tehdit ile para aldıkları iddia edilen 5 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Gaspçılar, kimlik kontrolü bahanesiyle 57 bin TL gasp ettikleri öğrenildi.

Olay, 5 Şubat'ta Karesi ilçesi Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle olay yerine gelen 5 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, yabancı uyruklu 6 kişinin kimliklerini kontrol etti. Üzerinde polis amblemi bulunan kimlik gösteren şüpheliler, mağdurları tabanca ile tehdit ve darbetti. Şüpheliler, kişilerin üzerinde bulunan 57 bin TL'yi gasp etti.

İhbar üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, 37 güvenlik kamerasına ait 145 saatlik görüntüyü inceledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının detaylı analizi sonucu, şüphelilerin İstanbul'dan geldiği ve olay sonrası tekrar İstanbul'a kaçtıkları belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin C.A., İ.Y., Ş.G., F.G. ve A.B. olduğu tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan sahte polis kimlikleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir'e getirilen 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gasp giden sahte polis, gerçeğine yakalandı

Gasp giden sahte polis, gerçeğine yakalandı

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