Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Olay Perşembe günü öğle saatlerinde Seyitnizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi caddede cep telefonuyla konuşan kadının arkasından yaklaşarak telefonunu çaldı. Şüpheli caddeden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Vatandaşlar şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bu sırada cep telefonu çalınan kadın uzun süre bağırarak şüpheliye tepki gösterdi. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksiciye bıçaklı gasp girişimi. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı

Çalınan cep telefonu sahibine verilirken, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.