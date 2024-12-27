Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zeytinburnu’nda bir kişi cadde üzerinde yaya olarak takip ettiği kadının cep telefonunu çaldı. Şüphelinin koşarak uzaklaştığını gören vatandaşlar zanlıyı yakalayarak darp ettiler. Polise teslim edilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Olay Perşembe günü öğle saatlerinde Seyitnizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi caddede cep telefonuyla konuşan kadının arkasından yaklaşarak telefonunu çaldı. Şüpheli caddeden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Vatandaşlar şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bu sırada cep telefonu çalınan kadın uzun süre bağırarak şüpheliye tepki gösterdi. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Çalınan cep telefonu sahibine verilirken, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

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