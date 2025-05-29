Gasperini’nin yeni kulübü belli oldu: İtalyan devine imza atacak

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Gasperini’nin yeni kulübü belli oldu: İtalyan devine imza atacak

İtalya Serie A’da Atalanta ile önemli başarılara imza atan Gian Piero Gasperini, yeni sezonda Roma’nın teknik direktörü olacak.

Atalanta ile sözleşmesi sona eren Gian Piero Gasperini’nin yeni kulübü belli oluyor. Bergamo ekibiyle yollarını ayıracağını açıklayan tecrübeli teknik adam Roma ile anlaşmaya yakın.

Roma Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Claudio Ranieri’nin yerine İtalya futbolunda Atalanta ile büyük başarılara imza atan Gasperini’yi getirecek.

Fabrizio Romano’nun haberine göre 67 yaşındaki çalıştırıcı Roma yönetimi ile anlaşmayı şartlarını tamamlamak için bir araya gelecek.

9 sezondur Atalanta’yı çalıştıran Gasperini bu kulüple 2024’te UEFA Avrupa Ligi kazanmıştı.

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