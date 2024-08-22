Gaspı engellemeye çalışan esnaf ve annesine saldırdılar. Sokak ortasında sopalarla dövdüler

Kaynak: DHA
Gaspı engellemeye çalışan esnaf ve annesine saldırdılar. Sokak ortasında sopalarla dövdüler

İstanbul’da bir kişi gaspçılardan kurtulmak için bir markete sığındı. Gaspçılar, mağdurun sığındığı marketteki esnafa ve annesine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa’da sokakta yürüyen bir kişi gaspçıların saldırısına uğradı. Gaspçılardan kurtulmaya çalışan şahıs bir markete sığındı. Market sahibi esnaf, gaspçıları uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak o anda kalabalık grup sopalar ve taşlarla market sahibine, annesine ve içerdeki 2 kişiye saldırdı. Saldırganlar kaçarken olayda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin gasp girişiminden sonra markette yaptığı saldırı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin marketçi ve yanındakilere tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları görülürken, marketçinin saldırıya karşılık verdiği anlar yer aldı.

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