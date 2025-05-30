Gasquet, Fransa Açık’ta veda etti

Fransa Açık bir vedaya takın oldu. 38 yaşındaki Fransız raket Richard Gasquet, Roland Garros'ta kortlara veda etti.

Jannik Sinner karşısında çıktığı ikinci tur maçı Fransız raket için bambaşka bir anlam taşıdı. 3-0'la rakibine boyun eğdiği maç, 38 yaşındaki sporcunun son karşılaşması oldu. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, “Bu benim için mükemmel bir son. Bugün sadece korttan değil, hayatımdan da ayrıldım” sözleriyle duygularını paylaştı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan Gasquet, “Küçükken babamla kulüpte oynamayı çok severdim. Bugün dolu tribünler önünde veda ettim. Bu büyük bir ayrıcalık” dedi.

Gasquet’nin profesyonel kariyeri 20 yılı aşkın sürdü. 16 ATP kupası, üç Grand Slam yarı finali, 2017 Davis Kupası zaferi ve Londra 2012'de kazanılan çiftler bronz madalyası kariyerinin öne çıkan başarıları oldu.