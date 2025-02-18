"Gassal" dizisi mesleğe yönelimi artırdı! Kurs açıldı

Dijital içerik platformunda yayınlanan "Gassal" dizisi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Dizinin yayına girmesinin ardından gassallık mesleğine yönelim arttı.

Erzincan'da yoğun talep üzerine Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara gassallık kursu açıldı.

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Diziden etkilenen vatandaşlar yakınlarının cenazesini yıkamak ve kefenlemek için kurslara yoğun ilgi gösterdi.

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Halk Eğitim Merkezi yetkilileri kurs için 50 kişilik kontenjan açtıklarını ve kısa zamanda başvuruların tamamlandığını aynı zamanda kurslara katılım oranının da yüksek olduğunu kaydetti.

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Kurslarda kursiyerlere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırıldı. Kursiyerler Gassal dizisinden etkilendiklerini ve bu nedenle Halk Eğitim Merkezine kurs talebinde bulunduklarını ifade ettiler.

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En büyük isteklerinin yakınlarının cenazelerini kendilerinin yıkayarak kefenlemek olduğunu belirten kadın kursiyerler, diziyle birlikte farkındalık kazandıklarını dile getirdiler.

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