Gassal imamlar pandemideki kabuslarını anlattı

Gassal imamlar, pandemi döneminde büyük zorluklarla mücadele verdi. Vefat edenlerin yakınlarının hüznüne ortak olurlarken, koronavirüs salgınından dolayı kendileri de her an tehlikeyle burun buruna kaldılar. Hastalığın oluşturduğu can kayıpları ile bire bir temas halinde bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli gassal imamlar, yaşadıkları psikolojik zorlukları anlattı.

Normal cenazelere göre daha fazla önlem almalarına rağmen koronavirüse kendilerinin de yakalandığı belirten gassal imamlar Hamza Özkan ve Şükriye Ayhan, son dönemlerde salgın kaynaklı vefatların azalmasıyla rahatladıklarını da dile getirdiler.

“COVİDLİ CENAZE GELİYOR DEDİKLERİNDE EPEY ETKELENİYORDUK”

Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin geldiğini öğrendikleri zaman psikolojik olarak daha fazla yıprandıklarını belirten gassal imam Hamza Özkan, “Pandemide çok yoğundu. Son 4-5 aydır sakinledi ve çok güzel oldu. Artık normal cenazeler geliyor. Covidli cenaze ayda 1 tane falan anca geliyor. Yani Covid bayağı bitti gibi bir şey. Covidli cenaze geliyor dediklerinde bizi bayağı etkiliyordu. Yıkamada daha detaylı giyiniyorduk. Mesela normalde 3 eldiven takıyorsak 4 eldiven takıyorduk. İki sene önce biz de Covide yakalandık. Zannedersem cenazelerden bulaştı. Ama şimdi iyi gidiyor. Çok yoğun bir dönem atlattık. Günde 10 tane Covidli cenaze yıkadığımız zamanlar oldu. Kanser ve kalp krizinden vefat eden hastaların cenazeleri çok geliyor. Covid şu anda bayağı azaldı. Tabii hastanenin de başarısı vardır bunun içinde” şeklinde konuştu.

“HEM GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ HEM DE İBADETİMİZİ”

Manevi olarak yıpratıcı bir meslek olmasına rağmen hem görev hem ibadet bir arada ilerlediği için memnuniyetini dile getiren Eskişehir Şehir Hastanesi gassal imamı Şükriye Ayhan ise şunları söyledi:

“Doktorlarımız, hastane çalışanlarımız yani hepimiz yoğun çalıştık. Ama çok şükür atlattık. Çok seyrek geliyor artık. Gelse de şüpheli geliyor. Şüphelilerde Covid diye geçiyor. Şu an normale döndü. Sürekli üzülenlerin içindesin, onlarla birlikte üzüntülerini paylaşıyorsun. Bir taraftan işimizi yapıyoruz, bir taraftan onlara manevi olarak yanlarında bulunuyoruz, onlara destek çıkıyoruz. Herkese nasip olmaz. Çok şükür, Elhamdülillah Allah bize nasip etti. Biz de hem görevimizi yapıyoruz, hem de ibadetimizi yapıyoruz.”

