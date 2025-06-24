Gassal TV'de yayınlanacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Gassal TV'de yayınlanacak

Tabii'de büyük ilgi gören ve özellikle de sosyal medyada gündem olan dizi "Gassal", TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor.

Başrolleri Ahmet Kural ile ikinci sezon kadın gassal rolüyle diziye katılan Hande Soral paylaşıyor.

Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin ilk sezonunda müzisyen Şahin Kendirci ve orkestrası "Bana Sor" ve "Yıkılmışım Ben" adlı eserleri seslendirirken, ikinci sezonda ise müzisyen Bayhan ve orkestrası "Yol Arkadaşım", "Salını Salını" ve "Rüzgar" isimli şarkıları yorumluyor.

Dizi hafta içi her gün TRT 1'de izlenebilecek.

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