Gastroenterit enfeksiyonu nedir? Erdoğan’ın hastalığı Gastroenterit enfeksiyonu belirtileri neler?

Gastroenterit, ishal ve kusmaya neden olan çok yaygın bir sağlık sorunu olarak bilinir. Peki, Gastroenterit enfeksiyonu nedir? Erdoğan’ın hastalığı Gastroenterit enfeksiyonu belirtileri neler?

Gastroenterit enfeksiyonu nedir? Erdoğan’ın hastalığı Gastroenterit enfeksiyonu belirtileri neler?

Genellikle bakteriyel veya viral sebeplerden kaynaklanan Gastroenterit enfeksiyonu, her yaştan insanı etkileyebilir. Peki, Gastroenterit enfeksiyonu nedir? Erdoğan’ın hastalığı Gastroenterit enfeksiyonu belirtileri neler?

GASTROENTERİT NEDİR?

Mide gribi olarak da adlandırılan gastroenterit, genellikle bakteriyel veya viral bir mide mikrobundan kaynaklanan, mide ve bağırsak iltihaplanması ile ishal, kramplar, mide bulantısı, kusma yanında ateşe de neden olan bağırsak enfeksiyonudur.

Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas veya kontamine yani virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu durum bir iki günde kendiliğinden iyileşir. Ancak bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için viral gastroenterit(mide üşütmesi) ölümlere neden olabilmektedir.

GASTROENTERİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastroenteritin en sık görülen belirtileri şunlardır:

- Sulu, genellikle kanlı olmayan ishal (kanlı ishal genellikle farklı, daha şiddetli bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir.)

- Karın krampları ve ağrıları

- Mide bulantısı, kusma veya her ikisi

- Ara sıra kas ağrıları veya baş ağrısı

- Düşük dereceli ateş

- Bazen iştah kaybı, mide rahatsızlığı, eklem ve baş ağrısı olabilmektedir.

GASTROENTERİT NEDEN OLUR?

Kontamine yani kirli yiyecek veya su yenilip içildiğinde ya da mikrop bulaşmış biriyle mutfak eşyaları, havlular veya yiyecekler paylaşıldığında viral gastroenteriti kapma olasılığı yüksektir. En sık görülen sebebi ise rota ve norovirüslerdir.

Norovirüsler: Hem çocuklar hem de yetişkinlerde dünya genelinde gıda kaynaklı hastalıkların en sık sebeplerindendir. Özellikle kapalı alanlarda insanlar arasında yayılma olasılığı yüksektir. Çoğu durumda virüsü kontamine yiyecek veya sudan alırsınız, ancak kişiden kişiye bulaşma da mümkündür.

Rotavirüs: Parmaklarını veya virüsle kontamine olmuş diğer nesneleri ağızlarına soktuklarında enfekte olan çocuklar da viral gastroenteritin en yaygın nedenidir. Enfeksiyon bebeklerde ve küçük çocuklarda daha şiddetlidir. Rotavirüs ile enfekte olmuş yetişkinlerin semptomları olmayabilir, ancak hastalığı yine de yayabilirler. Neyse ki bu enfeksiyonun aşısı mevcuttur.

Bazı kabuklu deniz ürünleri, özellikle çiğ veya az pişmiş istiridyeler de sizi hasta edebilir. Kontamine içme suyu viral ishalin bir nedeni olmasına rağmen, çoğu durumda virüs fekal-oral yoldan geçer.

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