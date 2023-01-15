15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gastrokolik Refleks: Birçoğumuz biliriz…

Sindirim süresi kişiden kişiye göre değişir. Yaşınız, cinsiyetiniz ve sahip olabileceğiniz her türlü sağlık durumu sindirimi etkiler. Yemek yedikten hemen sonra dışkılamaya ihtiyaç duyduğunuzda; bunun altında yatan bir hastalık ya da yediğiniz yemeklerden kaynaklı vücudunuzun göstermiş olduğu bir reflex olabilir. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 08:32
Takip Et

Gastrokolik Refleks nedir?

Gastrokolik Refleks: Birçoğumuz biliriz…
+
Aa
-

Sindirim süresi kişiden kişiye göre değişir. Yaşınız, cinsiyetiniz ve sahip olabileceğiniz her türlü sağlık durumu sindirimi etkiler.Yemek yedikten hemen sonra dışkılamaya ihtiyaç duyduğunuzda; bunun altında yatan bir hastalık ya da yediğiniz yemeklerden kaynaklı vücudunuzun göstermiş olduğu bir reflex olabilir.

Gastrokolik Refleks nedir?

Gastrokolik refleks bir hastalık değil, vücudunuzda oluşan doğal bir reflekstir. Mide yiyeceklere yer açmak için; bağırsakların yiyecekleri dışkı yoluyla boşaltmasına yardım eder. Bu refleks kişiden kişiye değişebildiği gibi hafif, orta veya ağır etkilere de neden olabilir.
Bazı insanlar bu refleksi sık ve yoğun olarak yaşar. Araştırmalar; Irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi bazı sindirim bozukluklarının, yemekten sonra kolondaki gıdaların hareketini hızlandırdığını göstermiştir.

Bazı yiyecekler ve sindirim bozuklukları, gastrokolik refleksin özellikle güçlü veya uzun süreli etkilerini tetikleyebilir. Bunlar;

Gıda alerjileri ve intoleransları

Gastrit

inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD)
Kaygı

Çölyak hastalığı

Crohn hastalığı

Yağlı yiyecekler

Gastrokolik refleksiniz kötüleştiğinde, bununla birlikte başka semptomlar da yaşarsınız:

İshal veya kabızlık

Dışkıda mukus

İshal ve gaz gaita kaçırma

Karın ağrısı

Şişlik

Sürekli gaz çıkarma ihtiyacı

Gastrokolik refleks bozukluğu sonucu genellikle ishal sadece birkaç gün sürer. Haftalarca sürdüğü zaman, bir enfeksiyonun işareti veya sindirim bozukluğu olabilir. İshalin genel nedenleri arasında şunlar vardır:

Yapay tatlandırıcılar

Sindirim sistemi rahatsızlığı

Virüsler

Bakteri ve parazitler,

Gıda intoleransı veya alerji

Doktora ne zaman gidilmeli?

Çoğu insan zaman zaman gastrokolik refleksin etkilerini yaşar.
Bağırsak alışkanlıklarınızda sürekli bir değişiklik yaşıyorsanız veya yedikten sonra sürekli tuvalete gidiyorsanız doktorunuza danışın. Doktorunuz size bu durumun altında yatan sebebi teşhis eder ve size doğru tedavi imkanları sunar.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
3
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
4
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
5
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
6
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
7
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Bir haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar
﻿Bir haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar
﻿Bir haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar
﻿Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı
﻿Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı
﻿Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı
﻿KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿BOTAŞ 261 işçi alacak
﻿BOTAŞ 261 işçi alacak
﻿BOTAŞ 261 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.