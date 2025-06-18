Gastronomi dünyası şokta! Dünyaca ünlü şef Anne Burrell ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gastronomi dünyası şokta! Dünyaca ünlü şef Anne Burrell ölü bulundu

Gastronomi dünyası, dünyaca ünlü şef Anne Burrell'den gelen acı haberle şok yaşadı. Yemek şovlarıyla dünyaca tanınan ünlü isim evinde ölü bulundu.

55 yaşındaki ünlü şef Anne Burrel New York'taki evinde ölü olarak bulundu. Gastronomi dünyası ölüm haberiyle adeta sarsıldı.

Şefin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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KANALI ACI HABERİ DOĞRULADI

Anne Burrell'in uzun yıllardır çalıştığı televizyon kanalı Food Network, acı haberi doğruladı. Kanal tarafından taziye mesajı yayınlandı. Yapılan açıklamada:

"55 yaşındaki Anne Burrell'in New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sarı saçları ve ışıltılı kişiliğiyle Anne Burrell, Food Network'ün popüler programı 'Worst Cooks in America'nın çok sevilen ve hayranlarının favorisi olan sunucusuydu. Burrell, mutfak dünyasındaki çalışmalarıyla gurur duyan, sektörün deneyimli ve tutkulu bir öğretmeniydi” ifadeleri kullanıldı.

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Anne Burrell'in ani vefatı, gastronomi​​​​​​​ dünyasında şok etkisi yarattı. ​​​​​​​

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