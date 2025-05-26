Gastronomi Festivali sona erdi

Çanakkale Gastronomi Festivali, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Kolin Hotel'de gerçekleştirildi. Yöresel yemekler, etnik mutfaklar ve yerel ürünlerin sergilendiği festivalde kurulan Çanakkale Belediyesi standı, yoğun ilgi gördü.

Atalık ve yerel tohumların sergilendiği stantta ayrıca yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yer aldı.

Kentin mutfak kültürü başta olmak üzere, farklı tatların ve çeşitli yöresel lezzetlerin bir araya geldiği festival; yerel ürünler ve tadım stantları, yemek pişirme yarışmaları, çocuklar için etkinlikler, tadım etkinlikleri, yemek atölyeleri, ünlü şeflerin sunumları, söyleşiler ve sergiler gibi pek çok renkli aktiviteyle dolu dolu geçti.