Sahip olduğu 61 coğrafi ürünle ülke sıralamasında ilk üçte bulunan Erzurum’da Çat Balı içinde başvuru yapıldı.

61 coğrafi işaretli ürünü ile dikkat çeken Erzurum’da 21 ürün de tescil için sırada bekliyor. Gaziantep ve Konya’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da; gastronomi başta olmak üzere coğrafi tescilli ürün açısından ön sıralarda yer alıyor.

Erzurum’dan halen Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan onay bekleyen ürünler şunlar; Çat Balı, Uzundere Haris Erik Dolması, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Sarma Kadayıfı ,Erzurum Ramazan Pidesi, Erzurum Ayak Paça Çorbas,ı Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Hınıs Domas Peyniri, Hınıs Kekik Balı, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci ,Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Narman Yeşil Mercimeğ,i Karayazı Balı ve Erzurum İspir Gobdini