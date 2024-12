Gate.TR Türkiye’deki ikinci yılında %559 büyüdü

Son yıllarda yaygın kripto para benimsemesi ve dinamik blokzinciri topluluğuyla kripto adaptasyonu açısından bölgesinin pozitif ayrışan, lider ülkelerinden birine dönüşen Türkiye, küresel oyuncuların da ilgi odağında yer aldı. Türkiye'nin kriptodaki potansiyelini erken keşfeden ve yapılanmasını 2 Temmuz'da yayımlanan kripto yasasına uygun şekilde tamamlayan Gate.TR de Türkiye'deki ikinci yılını kutluyor.

Ülkemizdeki ikinci yıllarına dair değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Türkiye, kripto ekosisteminin canlı ve hareketli olduğu, kripto benimsemesinin her geçen yıl yükseldiği bir ülke olarak, bölge ülkelerinden ayrışıyor. Gate.TR’nin köklü değerlerini Türkiye pazarının dinamizmine göre yerelleştirdiğimiz, ilk günden bu yana verdiğimiz regülasyon tam uyum taahhüdümüzü gerçeğe dönüştürdüğümüz bir yılı, başarılarla birlikte geride bırakıyoruz” dedi.

KULLANICI SAYISI %559, İŞLEM HACİMLERİ %270 BÜYÜDÜ

2024 boyunca Türkiye’de kripto sektörünün en önemli gündeminin regülasyon olduğunu die getiren Kafkas Sönmez, “2 Temmuz’da yürürlüğe giren ve ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan ilke kararlarıyla belirginleşen yasal çerçeveyle birlikte, Türkiye’deki kullanıcılar, sanılanın aksine kripto varlıkları daha çok benimsedi. Faaliyetlerinde ilk günden itibaren regülasyonlara %100 uyum vaat eden, adli vakaların çözülmesi süreçlerinde yetkili otoritelerle işbirliği içinde çalışan, yasa tasarısının hazırlanması sürecine görüşleriyle katkı sunan ve tüm bu faaliyetlerini kullanıcılarına doğru aktarabilen Gate.TR, tam da bu sebeplerden, 2024’ü güçlü büyüme rakamlarıyla tamamlıyor. Gate.TR, 2024’ün başından bu yana kullanıcı sayısında %559, işlem hacimlerinde ise %270 artış yaşadı” diye konuştu.

“GATE.TR, TÜRKİYE’DEKİ BAŞARISINI GÜVENE BORÇLU”

Gate.TR'nin 2022'de kurulduğunu ve 200'den fazla paritede Türk lirasıyla kripto alım satım olanağı sunduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Rekabetin giderek arttığı bir sektörde kullanıcılarımızla daima dirsek teması kurmayı önemsiyoruz. Türkiye ekibimiz, kurulduğumuz günden bu yana her zaman erişilebilir oldu. Ekibimiz, sosyal medyadan bize ulaşan binlerce kullanıcıyla her gün tek tek ilgileniyor. Neredeyse her hafta bir fiziksel etkinlik yapıyor, topluluğumuzla sahada da bir araya geliyoruz. Tüm bunlar güveni her anlamda destekliyor ve biz de Türkiye’deki başarımızı bu güvene borçluyuz” dedi.

“TOPLULUK ODAKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ”

Türkiye’de iletişim stratejilerini güven ve topluluk odağında inşa ettiklerini dile getiren Kafkas Sönmez, “Yatırımcıları kullanıcı değil, dostlarımız olarak görüyoruz. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusun yoğun, teknoloji benimsemesinin yüksek, yatırım araçlarına ilginin zirvede olduğu bir pazarda, Gate.TR’nin yeni nesil finansal evrenini anlatmanın yolunun, samimiyet ve topluluk odaklı bir yaklaşımdan geçtiğine inanıyoruz. Her şeyden önce, inovasyonu ve teknolojiyi terminolojiden arındırılmış, yalın ve samimi söylemlerle aktarmak gerekiyor. Gate.TR olarak Türkiye’deki iki yılımızda bunu başarabildiğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2025’TE ODAĞIMIZ, HIZ KESMEDEN İNOVASYON”

Gate.TR’nin düzenlediği fiziksel ve online etkinlikler ve topluluk buluşmalarıyla, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmak için olağanüstü çaba sarf ettiğini vurgulayan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Gate TR olarak ikinci yılımızı, güçlü bir topluluk ve beklentileri aşan bir bilinirlik performansıyla tamamlıyoruz. 2025’te de inovasyona odaklanıyoruz. Kripto ve merkeziyetsiz finansa açılan bir kapı olarak konumlanan Gate.TR olarak, yeni yılda kullanıcılarımızı uzman ve aktif ekibimiz, bize gönülden bağlı topluluğumuz ve blokzinciri ekosisteminin hız kesmeyen temposuyla, yeni yılda da kripto yatırımcılarının yanında olmaya devam edeceğiz.”