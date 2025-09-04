‘Gavur kılıklı’ lafı ortalığı savaş alanına çevirdi! Sokak röportajında yumruklar konuştu

YouTube sokak röportajlarındaki gerginlikler bir kez daha gündemde! Bu kez olay, bir vatandaş ile muhabir arasında yaşanan sert bir tartışmayla alevlendi.

Röportaj sırasında konuşmaya dahil olan bir vatandaş, muhabire ağır hakaretlerde bulundu.

Hakaretlere sinirlenen muhabir, öfkesine hakim olamayıp vatandaşın üzerine yürüdü.

Tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Çevredeki diğer vatandaşlar, durumu kontrol altına almak için araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Olay yerine toplanan kalabalık, gergin anlara tanıklık ederken, bu tür röportajlardaki gerilimin ne kadar kolay tırmanabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

Röportaja dışarıdan müdahale eden vatandaşın “Milleti birbirine düşüren gavur bu. Gavur kılıklı bu.” Sözlerin ortalığı karıştırdı.

Muhabir ise “Sen kime gavur diyon” diyerek vatandaşla kavga ettiği görüldü.

YouTube platformunda sıkça görülen bu tarz tartışmalar, sokak röportajlarının hem popülerliğini hem de risklerini bir kez daha tartışmaya açtı.

Sokak röportajında emekli ile emekli kavga etti. "7500 liraya mahkum olmuş. İnşallah hepsini keser de oy vermezler"

AKP'li Mert Armağan sokak röportajı sırasında bir vatandaşla yumruk yumruğa kavga etti