Gayrimenkul işletmecisinin zor anları: Silahlı saldırıda yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gayrimenkul işletmecisinin zor anları: Silahlı saldırıda yaralandı

Bursa'da gayrimenkul işletmecisi 42 yaşındaki Sıddık A., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İki bacağından vurulan Sıddık A. sekerek iş yerine sığındı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gitmek üzere yola çıkan Sıddık A., dükkanına yaklaştığı sırada arkasından yaklaşan kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Her iki bacağına isabet eden 3 mermiyle yaralanan Sıddık A. iş yerine sığınırken, şüpheli kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde; Sıddık A.'nın arkasından yaklaşan şüphelinin ateş açtığı, yaralı halde park halindeki araçların arasına sığınan Sıddık A.'nın, şüphelinin kaçmasının ardından sekerek, kendi iş yerine gittiği görüldü.

Gayrimenkul işletmecisinin zor anları: Silahlı saldırıda yaralandı

Gayrimenkul işletmecisinin zor anları: Silahlı saldırıda yaralandı

Gayrimenkul işletmecisinin zor anları: Silahlı saldırıda yaralandı

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