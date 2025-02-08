Gayrimenkul sektörünün geleceği “4. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı”nda derinlemesine incelendi

3-5 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı, gayrimenkul ve tesis yönetimi alanında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan

Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş açılış konuşmalarını yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuşmasında; Apsiyon ile yaptıkları işbirliği protokolüne değinerek, gayrimenkul yönetimi sektöründe ihtiyaç olan veri analizi ve yeni endekslerin çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen, "İklim Krizi ve Finansal Risk Altında Konut ve Ticari Gayrimenkul Piyasaları ve Geleceği" ana temalı etkinlikte sektörün geleceği, çeşitli oturumlarla masaya yatırıldı. Apsiyon olarak bu önemli etkinliğin ana sponsoru olmaktan gurur duyduk.

APSİYON, SEKTÖRÜN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Apsiyon, konferans boyunca sektördeki en son teknolojik gelişmeleri ve dijital dönüşümün etkilerini katılımcılarla paylaştı. "Dijitalleşme ve Teknoloji Çözümleri" oturumunda Apsiyon CEO'su Kudret Türk, Apsiyon'un sektöre kattığı değeri ve dijital dönüşümdeki liderliğini anlattı. Bu oturumda, Apsiyon Dijital Asistan ADA'nın öne çıkan "İçerik Oluşturma Aracı" ve "Veri Stüdyosu" özellikleri tanıtıldı.

İçerik Oluşturma Aracı, site ve tesis yöneticilerinin duyuru, bilgilendirme metinleri, toplantı çağrıları ve resmi yazışmaları hızlı ve etkili bir şekilde hazırlamalarına olanak tanırken, Veri Stüdyosu, yöneticilere detaylı analiz ve raporlama imkânı sunuyor. Bu sayede gelir-gider dengesi, aidat ödemeleri, borç durumları gibi finansal veriler görselleştiriliyor ve karar alma süreçleri daha verimli hale geliyor.

APSİYON AKADEMİ, UZMAN KADROSUYLA KONFERANSTA YER ALDI

"Tesis ve Gayrimenkul Yönetiminde Mali Yükümlülükler ve Sorunlar" oturumunda, Apsiyon Akademi Akademik Eğitimler Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Biyan, Apsiyon Akademi Eğitmeni SMMM ve Bağımsız Denetçi Ekrem Dost ve Apsiyon Akademi Eğitmeni Avukat Armağan Dergin katılımcılarla buluştu. Ayrıca, "Türkiye’de Tesis ve Gayrimenkul Yönetiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi" oturumunda Apsiyon Akademi Direktörü ve Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) Başkanı Ozan Özen ve Avukat Nihan Güneli sahnedeydi.

Aynı zamanda Tesis Yöneticileri ve Tüketiciler Konfederasyonu (TESKON) ve Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) Başkanı Yahya Sağır ve Tesis Yönetimi ve Tedarikçileri Federasyonu (TYTFED) Başkanı Süleyman Görenekli de bu oturumda konuşmalarını yaptı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUŞULDU

Etkinlik boyunca gayrimenkul sektörüne dair en güncel konular ele alındı. Değerleme teorisi, gayrimenkul ekonomisi, kentsel tasarım, proje yönetimi, gayrimenkul teknolojisi (proptech), yatırım ve finansman gibi çeşitli başlıklarda tartışmalar yapıldı. Ayrıca iklim değişikliği, afet riskleri ve dijitalleşme gibi güncel meseleler de gündeme getirildi.

Apsiyon, bu prestijli etkinliğe ana sponsor olarak destek vererek, sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmeye devam etti. Konferans, sektör profesyonelleri arasında networking fırsatları sunarken, ilham verici konuşmalara ve küresel deneyim paylaşımına da ev sahipliği yaptı.

Apsiyon olarak, gayrimenkul ve tesis yönetimi alanındaki dijital dönüşüme liderlik etmeye ve sektörün geleceğini şekillendiren etkinliklerde aktif rol almaya devam edeceğiz.

APSİYON HAKKINDA

Türkiye'nin en yaygın kullanılan bulut tabanlı site yönetim platformu Apsiyon; site, apartman, rezidans, iş merkezi ve AVM gibi toplu yaşam alanlarında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm süreçler için kapsamlı çözümler sunar. 2012 yılından bu yana Türkiye’de ve dünyada yaşam alanlarının yöneticilerine ve sakinlerine hizmet verir. Bugün; 22 binin üzerinde site ve 1.5 milyonu aşkın konut ile 3.5 milyonun üzerinde kişi Apsiyon kullanıyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Apsiyon’un, bir Merkez Ofis, iki Ar-Ge Merkezi ve 6 bölge ofisinde, çoğunluğu Ar-Ge çalışanlarından oluşan 151 kişilik ekibi bulunuyor.