Gayrimenkul şirketi 14. yaşını kutladı

14. yaşını Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlediği etkinlikle kutlayan Aremas Gayrimenkul, geleneksel hale gelen yeni yıla merhaba buluşması kapsamında, iş ortakları ve yatırımcılarla buluştu. Etkinlikte konuşan Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, konut başta olmak üzere gayrimenkul sektörünün 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı için de sektör ve Aremas’a dair beklenti ve tahminlerini açıkladı.

İSTANBUL’A ÖZEL MODEL

Gayrimenkuldeki son gelişmelere değinen Vedat Arslan, 2020 yılının haziran ayından 2022 sonuna kadar devam eden sektörel hareketlenmenin, nakdin konuta yönlendirilmesi odaklı artış gösterdiğini, 2023’ün başında yaşanan deprem ve sıkılaştırma politikalarıyla daralmanın kaçınılmaz olarak yaşandığını ifade etti. 2024’ün gayrimenkul sektörü açısından zor bir yıl olabileceğini vurgulayan Vedat Arslan, proje finansmanı ve mortgage’ın olmadığı, piyasanın daraldığı bir ortamda, satışa sunulabilecek projelerin azalabileceğini vurgulayarak kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

İstanbul’un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyleyen Vedat Arslan, “Bunun için ihtiyaç duyulan finansmanın sadece özkaynaklar ya da dış finansman yoluyla temin edilmesi mümkün değil. Kentsel dönüşüme özel bir mortgage sisteminin kurulması ve bu şekilde riskin tabana yayılmasının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu sistemi destekleyecek yapıların ise gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları, emeklilik fonları veya portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla kurulması ve iyi bir satışın gücüyle desteklenmesi gerekiyor. Bunun için de kurumsallaşmasını tamamlamış organizasyonlara ihtiyaç bulunuyor” dedi.

2023’Ü BÜYÜMEYLE KAPATTI

Gayrimenkulde uzun yıllardır sahip oldukları deneyimle, konsept geliştirmeden satış sonrası hizmetlere A’dan Z’ye danışmanlık hizmeti sunduklarını anlatan Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, 2024’te yurt içi ve dışında yeni projelere hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyerek, “14 yıl önce, büyük ölçekli konut projelerine satış ve pazarlama desteği vermek üzere kurulan Aremas, zaman içinde iş kollarına konsept geliştirme, proje geliştirme danışmanlığı ve ticari satış ile kiralama fonksiyonlarını da ekleyerek, gayrimenkul projelerine 360 derece danışmanlık hizmeti veren bir marka haline geldi” diye konuştu.

Bugüne kadar hizmet verdikleri projelerin toplam satılabilir alan büyüklüğü yaklaşık 5 milyon metrekareye ulaşan Aremas’ın İstanbul, İzmir ve Bodrum’un yanı sıra, Frankfurt ve Dubai’de de ofisleri bulunduğunu belirten Vedat Arslan, “Tüm olumsuzluklara rağmen 2023’ü büyümeyle kapattık. Gayrimenkul satışlarında DPA Estate, alüminyum cephe sistemleri ve mermer konusunda uzmanlaşan Arcons Global ve varlık yönetimine odaklanan Miva Invest markalarıyla yurt dışı pazarlara hizmet vermeye başladık” dedi.

2024 İÇİN BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK

Yabancılara gayrimenkul satışı konusunda aktif olan DPA Estate ile Dubai ve Londra’daki gayrimenkul projelerini pazarladıklarını belirten Vedat Arslan, Dubai’den D&B ve Londra’dan Savills ile işbirliği yaptıklarını belirterek 2024’ü de büyümeyle kapatmayı planladıklarını söyledi.

2021 yılında Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile “Aremas Kız Çocukları Eğitime Destek Burs Fonu”nu hayata geçirdiklerini anlatan Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kendi şehrinin dışında eğitim gören kız çocuklarına destek olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 olan toplam burslu öğrenci sayımızı 60’a çıkardık. Bu sayıyı her geçen yıl daha da artırmayı hedefliyoruz.”