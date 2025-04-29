Gayrimenkul uzmanı Türker Polat'dan mülk alıp satacaklara hayati tapu uyarısı. Kimse umursamıyor ama büyük pişmanlık yaşatıyor

Gayrimenkul uzmanı Türker Polat, mülk satın alacakları uyardı: Tapudaki şerhler ciddi sorunlara yol açabilir. Alım öncesi tapu kayıtlarını inceleyin, hukuki risklerden korunun!

İnşaat Mühendisi ve SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Türker Polat, gayrimenkul alım-satımında tapu kayıtlarının önemine dikkat çekti. Polat, “Tapudaki şerhler bölümü titizlikle incelenmezse, alıcılar ciddi hukuki ve maddi sorunlarla karşılaşabilir” uyarısında bulundu.

Gayrimenkul satın alırken sadece konum, fiyat veya fiziksel özelliklere odaklanmak yetersiz. Tapu sicilinde yer alan şerhler, mülkün devrini engelleyebilir veya kullanımını kısıtlayabilir.

ŞERH NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Tapu şerhi, taşınmazın tasarrufunu veya kullanımını etkileyen resmi bir kayıttır. Üçüncü kişilere duyuru niteliği taşır ve mülk üzerindeki hakları veya kısıtlamaları bildirir. Bazı şerhler satışı tamamen durdururken, bazıları ek yükümlülükler getirir.

AİLE KONUTU ŞERHİ RİSKİ

Medeni Kanun gereği, aile konutu şerhi bulunan bir mülk, eşlerden birinin rızası olmadan satılamaz veya kiraya verilemez. Bu şerh, evli çiftlerin ortak yaşam alanını koruma amaçlıdır. Alıcılar, bu durumu göz ardı ederse satış işlemi iptal edilebilir.

İHTİYATİ TEDBİR VE İFLAS ŞERHLERİ

Mahkeme kararıyla konulan ihtiyati tedbir şerhi, mülkün devrini geçici olarak engeller. İflas veya konkordato şerhleri ise malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlar. Bu tür şerhler, alıcıları beklenmedik hukuki süreçlerle karşı karşıya bırakabilir.

İPOTEK VE SATİŞ VAADİ SORUNLARI

İpotekli bir mülkün satışı, borcun ödenmesi veya devri gibi ek sorumluluklar doğurur. Satış vaadi şerhi ise taşınmazın üçüncü kişilere satışını hukuken tartışmalı hale getirir. Bu durum, alıcılar için ciddi risk oluşturur.

KAMULAŞTIRMA ŞERHİ TEHLİKESİ

Kamulaştırma şerhi, mülkün kamu mülkiyetine geçeceğini gösterir. Böyle bir taşınmazın satın alınması, alıcı için maddi kayıplara yol açabilir.

TAPU KONTROLÜ NASIL YAPILIR

Uzmanlar, satın alma öncesi tapu müdürlüğünden güncel tapu sureti alınmasını veya e-Devlet üzerinden şerh sorgulaması yapılmasını öneriyor. Ayrıca, bir hukukçuyla çalışmak, olası riskleri ortadan kaldırır.

KAYIPLARI ÖNLEYİN

Polat, “Doğru bilgiyle hareket etmek, zaman ve para kaybını önler. Tapu incelemesi, gayrimenkul alımının en kritik adımıdır” diyor. Gayrimenkul sektöründe artan dolandırıcılık vakaları da bu uyarıyı daha kritik hale getiriyor. Alıcılar, şerhlerin yanı sıra tapu senedinin sahte olup olmadığını da kontrol etmeli.

BİLİNÇLİ ALIM ŞART

Gayrimenkul yatırımı yaparken tapu kayıtlarını detaylıca incelemek, hukuki bir zorunluluk değil, bir gereklilik. Uzman bir hukukçuyla çalışarak ve tapu şerhlerini kontrol ederek, hayal kırıklıklarının önüne geçebilirsiniz.