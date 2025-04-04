Gayrimenkulde büyük hamle: Yüzde 35’e varan indirim, 72 ay vade fırsatı

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), halka arz süreciyle birlikte büyüme ve gelişim ivmesini hızlandırarak yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Zeray GYO Ceo'su Furkan Bozan, nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç, gayrimenkul sektörünün global ve yerel her gelişmeden etkilenmesi, yabancı kaynağa erişim maliyetleri ve tüm göstergeler dikkate alındığında inşaat kalitesine ilişkin maliyetlerin enflasyonun üzerinde seyretmesi gibi faktörler nedeniyle, iş modellerini sürekli olarak çevik yönetim mekanizmalarıyla sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti.

"2025 YILININ 2. YARISINI POTANSİYEL DÖNEM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu zorlu süreçlerde ancak öngörü kabiliyetlerini geliştirici faaliyetlerde bulunan, bağlı dış çevrelerin nabzını tutan yüzde 5'i temsil eden kurumsal firmaların ayakta durabildiğine dikkat çeken Bozan, "Sağlam adımlar atarak ilerleyebilenler görülmek istenir ise yatırımcılarına kazandırmayı önceliğine sıralamış, geçmiş tecrübeleri doğrultusunda eriştiği güvenli marka değerine yatırım yapan bizim gibi firmalar izlenebilir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları gayrimenkul sektörünün durağandan çıkıp yükselişe geçtiği dönemlerde daha yakından izlenmelidir. Halka arzımızı panoramik bakış açısı ile başta piyasa göstergelerine göre kurguluyoruz. Dönüşümümüzle evrildiğimiz yeni süreçte 2025 yılının 2. yarısını potansiyel dönem olarak görüyoruz. Halka arzımız ile birlikte başta faaliyet alanlarımızı genişleteceğiz ve yani yatırım sorumlulukları alarak borsa performans hedeflerimizi gerçekleştirmeyi ana amaçlarımızdan göreceğiz" dedi.

"SON DÖNEMLERİN EN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN BİRİNE HAZIRLANIYORUZ"

CEO Furkan Bozan, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri akılcı bir yaklaşımla analiz ettiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Planlarımızı ve stratejilerimizi makroekonomik değişkenler ile sektör dinamiklerini göz önünde bulundurarak oluşturuyoruz. Stratejik planlamalarımızın temelinde, kalite odağımızı kaybetmeden güçlü finansman yapımızı korumak ve etkin risk yönetimi ile yatırımcılarımıza güven içerisinde fırsatlar sunmak bulunuyor. Firmamız, tek ortağı bulunan fakat kurumsal ilkelerle hareket etmek üzere GYO'ya dönüşen, profesyonellikle disiplini, koruyucu mekanizmalar olarak görüp, başardığı işlerle anılmak isteyen, özgürlüğünü de özgünlüğüne de korumak üzere insan kaynağına yatırım yapan bir boyutta hareket ediyor. Borsada işlem görmemizle marka değerimiz daha geniş kitlelerin göz önünde parlayacaktır. Üsteleneceğimiz bu yeni rollerde ülkemizde istisnai bir konumda yer alacağımıza inanıyoruz. 6 potansiyel, geliştirilecek projemizin net nakit akışımıza katkısı 2 milyar 100 milyon TL değerinde iken projelerin geliştirilmesi akabinde 6 milyar 900 milyon TL değere erişecektir. Bu firmamızın karlılık göstergelerinin en önemlilerinden biridir. Ayrıca 7 aktif projemizin birleşimiyle toplam 13 proje ile son dönemlerin en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyoruz."

"2025, GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN KARLILIĞA BAĞIMLI BİR YIL OLACAKTIR"

Her şartta gerçekleştirdikleri konut satışlarıyla canlı likidete içerisinde hareket kabiliyetini geliştirebildiklerini belirten Bozan, "Geçirdiğimiz süreçler daha zorluydu diyebilirim. 2025 yılı gayrimenkul sektörü için karlılığa bağımlı bir yıl olacaktır. Faiz oranlarının düşmesi başta olmak üzere yatırıma teşvik her olayda karlılığa üşüşen bilinçler baş gösterecektir. Bizler ise bugünden güçlü yapımız doğrultusunda yatırımcılarımıza yüksek potansiyelli fırsat çeşitlilikleri sunuyoruz. 2025 yılında sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle bulunduğumuz bölgelerde kalite algısında yer etmiş lüks konsept projelerimiz ve eşsiz mimari yapımızla zamansız nitelikte projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu anlayışımız en büyük farkımız ve değerimiz. 2025 yılı, büyüme yolculuğumuzda kritik bir dönüm noktası olacak. Tüm yatırımcılarımız ve paydaşlarımız kazan kazan ilişkimizle unutulmaz başarılar yazdıran tükenmez kalemlerimiz. Referans nasıl bir önem bilmek lazım. Sürdürülebilirliğimizi baştan aşağı tasarlıyoruz ve bunu koruma altına almak adına güncellenmeyi artık süreklilikte bir gereklilik olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESNEK VE AVANTAJLI ÖDEME SEÇENEKLERİ"

Bu yıl konut fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesinin öngörüldüğü bilgisini veren Furkan Bozan, inşaat maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların konut fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini dile getirdi. Bozan, "Bu durum, nitelikli konuta erişimi daha da zorlaştırıyor. Biz de ZERAY GYO olarak müşterilerimize esnek ve avantajlı ödeme seçenekleri sunarak bu süreçte onların yanında olmayı sürdüreceğiz. ZERAY GYO, yenilikçi proje anlayışı ve sektöre kazandırdığı benzersiz değerlerle, baharın gelişini müjdeleyen görkemli bir kampanya ile öne çıkıyor. Müşteri beklenti ve taleplerini en üst seviyede karşılamayı amaçlayan şirketimiz, gayrimenkul sektöründe fark oluşturmaya devam ediyor" diye konuştu.

YÜZDE 35'E VARAN İNDİRİM FIRSATI

Zeray GYO Ceo'su Furkan Bozan, bahar kampanyasının detaylarını da paylaşarak, "Bahar kampanyamız kapsamında, tüm projelerimizde yüzde 35'e varan indirim fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra, şirket bünyesinde hazırladığımız kişiye özel vade farksız veya 72 aya varan ödeme seçenekleriyle müşterilerimize güvenli ve esnek finansman imkanı sağlıyoruz. Hem yatırımcılarımız hem de konut sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için sunduğumuz bu avantajlı şartlar, ZERAY GYO'nun müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. ZERAY GYO'nun bahar kampanyası, yatırımcılar için kaliteli yaşam, yenilikçi projeler ve güvenilir finansal çözümlerle dolu eşsiz bir fırsat niteliği taşıyor. ZERAY GYO, müşterilerimizin kazancını ortak kazanım olarak gören bir felsefeyle hareket ederek, finansal avantajları ve ödeme kolaylıklarını ön planda tutuyor. Özel kampanyamız sayesinde, ikinci konut sahibi olmayı hedefleyenler de kredi kısıtlamalarının getirdiği zorlukları aşarak, özgün projelere yatırım yapma fırsatını yakalıyor" şeklinde konuştu.