Bilim dünyası, vücudun doğal bir fonksiyonu olan gaz salınımının beyin sağlığı üzerindeki şaşırtıcı etkilerini mercek altına aldı. Yapılan son araştırmalar, gaz içeriğinde bulunan hidrojen sülfür maddesinin nöronları koruyarak Alzheimer gibi dejeneratif hastalıkları engelleyebileceğini saptadı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan klinik çalışmalar, sosyal hayatta genellikle kaçınılan bir durum olan gaz çıkarmanın, aslında beynin yaşlanma sürecine karşı doğal bir savunma mekanizması olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın odak noktasında, sindirim sisteminde üretilen ve karakteristik kokusuyla bilinen hidrojen sülfür gazı yer aldı.

Uzmanlar, bu gazın düşük dozlarda hücre içerisindeki mitokondriyal hasarı onardığını ve oksidatif stresi azalttığını tespit etti.

YABANCI UZMANLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Exeter Üniversitesi'nden Dr. Mark Wood, hidrojen sülfürün sağlık üzerindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Wood, bu gazın hücrelerin hayatta kalması için kilit bir bileşen olduğunu belirterek, "Hücreler hastalıklarla strese girdiğinde, mitokondriyi korumak amacıyla kendi hidrojen sülfürlerini üretmeye çalışırlar. Bu süreç başarılı olmazsa hücreler ölür ve doku fonksiyonlarını kaybeder" ifadelerini kullandı.

Aynı üniversitede görev yapan Profesör Matt Whiteman ise, laboratuvar ortamında geliştirdikleri bileşiklerin de bu doğal süreci taklit ettiğini vurguladı.

Whiteman, hidrojen sülfürün doğru dozlarda beyindeki iltihaplanmayı azalttığını ve bu sayede Alzheimer ve demans gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabileceğini dile getirdi.

MİTOKONDRİYAL KORUMA VE BEYİN SAĞLIĞI

Araştırmacılar, sindirim yoluyla atılan bu gazın sadece bir atık olmadığını, aynı zamanda vücudun genel enerji üretim merkezi olan mitokondrileri koruyan bir sinyal molekülü olduğunu kaydetti.

Bilimsel veriler, gaz salınımının engellenmesinin veya bu sürecin sekteye uğramasının, hücre bazında yaşlanmayı hızlandırabileceğine işaret etti. Bu bulgular, gelecekte Alzheimer tedavisinde hidrojen sülfür bazlı yeni nesil ilaçların geliştirilmesine ön ayak oldu.