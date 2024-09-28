Gaz kaçağı bulunan kombi patladı: 1 yaralı

Gaz kaçağı bulunan kombinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Meydana gelen patlamada evde büyük hasar oluştu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yenimahalle Emrah Sokak'ta 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Evde yaşayan S.A.'nın (35), mutfağa geçtiği sırada aniden patlama oldu.

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Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan S.A. ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından S.A., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kombide bulunan gaz kaçağından dolayı patlamanın meydana geldiğini belirledi. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.