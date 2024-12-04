Gaz kaçağı patlamaya neden oldu: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Gaz kaçağı patlamaya neden oldu: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde, mutfak ocağından kaynaklanan gaz kaçağının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Burmapınar Hisar Mezrası'nda Öner Ailesinin kaldığı evde mutfak ocağından gaz kaçağı meydana geldi.

Kaçak olduğunu fark etmeyen aile ocağı ateşlemesiyle patlama yaşandı. Meydana gelen patlamayla birlikte evde bulunan Sefer Öner (66) ve Safiye Öner (74) yaralandı.

YÜZLERİNDE 2. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Yüzlerinde ve ellerinde 2. derece yanık oluşan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavileri devam eden çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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