Gaz kokusu bir apartmanı ayağa kaldırdı

Kaynak: İHA
Gaz kokusu bir apartmanı ayağa kaldırdı

Tekirdağ Çorlu'da bir binanın doğalgaz kutusunda oluşan gaz sızıntısı, vatandaşlar arasında korkuya yol açarken, ekipleri de alarma geçirdi.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerindeki bir apartman girişinde gaz kokusu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Marmaragaz, itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ve Marmaragaz ekipleri, binaya yayılan kokunun doğalgaz kutusundan kaynaklandığını belirledi. Marmaragaz personelinin müdahalesi sonrasında arıza giderildi.

Apartman oturanları, gaz kaçağının giderilmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından evlerine geri döndü.

Son Haberler
İki otomobilin arasında kâğıt gibi ezildi
İki otomobilin arasında kâğıt gibi ezildi
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, 66 bin 780 TL ceza yedi
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, 66 bin 780 TL ceza yedi
Kask ve kaldırım denetiminde 1,7 milyon lira ceza
Kask ve kaldırım denetiminde 1,7 milyon lira ceza
Gaz kokusu bir apartmanı ayağa kaldırdı
Gaz kokusu bir apartmanı ayağa kaldırdı
Mersin'de 73 yaşındaki adam intihar etti
Mersin'de 73 yaşındaki adam intihar etti