Gaz kokusu bir apartmanı ayağa kaldırdı

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerindeki bir apartman girişinde gaz kokusu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Marmaragaz, itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ve Marmaragaz ekipleri, binaya yayılan kokunun doğalgaz kutusundan kaynaklandığını belirledi. Marmaragaz personelinin müdahalesi sonrasında arıza giderildi.

Apartman oturanları, gaz kaçağının giderilmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından evlerine geri döndü.