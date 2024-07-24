Gaz maskesini kim icat etti?

İLK GELİŞMELER VE MUCİTLER:
John ve Charles Deane Kardeşler (1823): İtfaiyeciler ve su altı dalgıçları için duman koruma aparatının patentini almışlardır.
Augustus Siebe (1819): Erken dönem dalgıç kıyafetini pazarlamış ve solunum maskeleri geliştirmek için Siebe, Gorman ve Co'yu kurmuştur.
Lewis P. Haslett (1849): Havadaki tozu filtreleyen bir maske olan inhaler veya akciğer koruyucunun patentini almıştır.
John Stenhouse (1854): Zehirli gazları filtrelemek için odun kömürü kullanan basit bir maske icat etmiştir.
Garrett Morgan (1914): Modern gaz maskesinin mucidi olarak kabul edilir. Morgan'ın maskesi, I. Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılmıştır.