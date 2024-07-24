Gaz maskesini kim icat etti?

Bu önemli icat, Kanadalı Garrett Morgan tarafından 1914 yılında geliştirildi. Morgan, duman ve gazdan korunabilecekleri bir solunum cihazı olan gaz maskesini icat etti. Başlangıçta, maskenin satışı Güney’de zor oldu çünkü ırkçılık daha yaygındı. Ancak Morgan, beyaz bir aktör tutarak maskenin mucidini oynattı ve itfaiye departmanları maskeleri satın almaya başladılar. Morgan’ın solunum cihazı, I. Dünya Savaşı sırasında kullanılan gaz maskelerinin öncüsü haline geldi ve askerleri toksik gazlardan korudu.