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  • Erdoğan 'gaz bulduk' diye müjde açıklayınca Turhan Çömez de nasıl ameliyat yaptığını açıkladı

Erdoğan 'gaz bulduk' diye müjde açıklayınca Turhan Çömez de nasıl ameliyat yaptığını açıkladı

Kabine toplantısının ardından ‘gaz müjdesi’ veren ve 'basın mensupları hiç alkışlamıyor' diyen Erdoğan’a en güzel cevap Turhan Çömez’den geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 18:15
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Gaz müjdesi veren Erdoğan'a Turhan Çömez'den ince gönderme

Erdoğan 'gaz bulduk' diye müjde açıklayınca Turhan Çömez de nasıl ameliyat yaptığını açıkladı
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Türkiye her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. Asgari ücretin 8 bin 500 lira açıklanmasının birkaç gün sonra doğalgaza yüzde 84 zam yapıldı. Vatandaş duruma tepkili.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dünkü Kabine toplantısının ardından seçime aylar kala Erdoğan yine "yeni müjde"lere sarılarak "Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi ve 'alkış' bekledi.

Kabine toplantısından saatler sonra İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. “Anestezist arkadaşlarım yıllardır ‘gaz vererek’ hastalarımı uyuttu” ifadelerini kullanan Çömez’in paylaşımı şu şekilde:

“Anestezist arkadaşlarım yıllardır “gaz vererek” hastalarımı uyuttu, ben de ameliyatlarını yaptım. “Gaz bularak” uyutma yöntemi işe yarar mı göreceğiz…”

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" ifadelerini kullanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık. Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.

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Kadir
27.12.2022 19:12
Bu da gaz vererek uyutuyor ne fark var sn comez  
 
Yalancı Hacı
27.12.2022 19:11
Denizin 3023 mt, "23" yani, derinliğinde olması ilginç geldi bana yalan makinası güzelleme yapmış.  
 
Davut
27.12.2022 18:54
Gına geldi artik gaz bulmaktan Biraz da baska sey bulalim.Icimiz disimiz gaz oldu😂😂😂  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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