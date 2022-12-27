Erdoğan 'gaz bulduk' diye müjde açıklayınca Turhan Çömez de nasıl ameliyat yaptığını açıkladı

Türkiye her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. Asgari ücretin 8 bin 500 lira açıklanmasının birkaç gün sonra doğalgaza yüzde 84 zam yapıldı. Vatandaş duruma tepkili.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dünkü Kabine toplantısının ardından seçime aylar kala Erdoğan yine "yeni müjde"lere sarılarak "Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi ve 'alkış' bekledi.

Kabine toplantısından saatler sonra İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. “Anestezist arkadaşlarım yıllardır ‘gaz vererek’ hastalarımı uyuttu” ifadelerini kullanan Çömez’in paylaşımı şu şekilde:

“Anestezist arkadaşlarım yıllardır “gaz vererek” hastalarımı uyuttu, ben de ameliyatlarını yaptım. “Gaz bularak” uyutma yöntemi işe yarar mı göreceğiz…”

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" ifadelerini kullanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık. Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.