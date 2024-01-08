Gaz sızıntısını sis zanneden sürücüler patlamada ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Gaz sızıntısını sis zanneden sürücüler patlamada ağır yaralandı
Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada çevreyi alevler sardı, 5 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı Pyeongchang bölgesindeki bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı sebebiyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binaları ve araçları alevler etkisi altına aldı.

Gangwon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak’ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ağır yaralanan 2 kişinin durumun stabil olduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Patlamanın şiddeti ve yangın sebebiyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

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