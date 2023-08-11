Gaz ve şişkinliği önlemek için yoğurdu böyle tüketin

Dr.Fevzi Özgönül, gaz oluşumunu engelleyen bitkisel yoğurt tarifini açıkladı.

Gaz ve şişkinliği önlemek için yoğurdu böyle tüketin

İnsanların korkulu rüyası olan gaz ve şişkinliği giderici birçok yöntemin olduğu biliniyor. Ayrıca besinleri yavaş yemenin de gaz ve şişkinliği azalttığı vurgulandı.

Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini ve hangi bitkilerin gaz oluşumunu engellediğini açıklaması dikkat çekti.

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İŞTE GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ…

Malzemeler: 1 çay kaşığı rezene tohumu, 1 çay kaşığı dereotu tohumu,1 çay kaşığı Frenk kimyonu,1 çay kaşığı anason ve yoğurt yapılışı:

Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin.

Yoğurt yerine isteyenler su ile de bu karışımı yapabilir.

ŞİŞKİNLİK NEDİR?

Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen mide ve bağırsak şişkinliklerinin birçok farklı nedeni olabilir. Vücutta yararlı bağırsak ve mide bakterilerinin oluşturduğu bir miktar gaz her zaman bulunur. Bu gaz miktarı ne sağlık üzerine olumsuz etki yaratır ne de kişileri rahatsız eder. Ancak ne zamanki vücuttaki gaz miktarı artar ve vücut bu gazı tahliye etmekte zorlanır, işte o zaman sindirim sisteminde oluşan fazla hava organların duvarlarında gerilime neden olur. Mide ve bağırsak gibi sindirim sitemi organlarında yaşanan bu duvar gerilimi sinir uçlarının uyarılmasına yol açarak nefes darlığı, çarpıntı, kontrolsüz gaz çıkarma, sık geğirme isteği, düzensiz tuvalete çıkma, karın ağrısı ve patlayacakmış hissi veren şişkinliklere neden olur.

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GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi esnasında bağırsak ve midede hava meydana gelmesi veya istemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı hava yutulması neticesinde ya da besinlerin sindirimi sonucunda ortaya çıkan gazın artması, vücudun bu gazı atmasını olanaksız hale getirir ve gaz sancısı meydana getirir.

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