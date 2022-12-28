Hani seçim yaklaştıkça Zonguldak açıklarında doğal gaz fışkırıyor ya benim aklıma de sosyal medyada yaygın olan "Gaz verme! Gaz verme!" videosu geliyor...

Seyrettiğim ilk videoda, karlar arasında yol almaya çalışan sürücü gaza bastıkça otomobil patinaj yapıyor; dışarıdan da cartlak bir ses duyuluyor:

-Gaz verme! Gaz verme!

Sonra fark ettim ki, aynı ses, başka görüntülere de uyarlanmış... Hangisi orijinal belli değil...

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Yeni doğal gaz keşfi açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "Gazeteciler niye alkışlamıyor, yanlış bir şey mi yaptık?" diye soruyor.

Gazetecileri, alkış memuru olarak görüyor herhalde... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Hoca, kendisini uyarmalı ve "gazeteci alkışlamaz" demeli...

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vereceğiz" diye açıklama yaptı. CNN Türk canlı yayınında konuşan "enerji uzmanı" İshak Turan ise "Türkiye önümüzdeki 50 yıl boyunca doğal gaz tüketimini Filyos'tan temin edebilecektir." diye daha da iddialı bir "analiz" yaptı... Desenize, Türkiye bütçesi artık fazla vermeye başlayacak...

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Dünyada da farklı gaz verme olayları yaşanıyor... Biden, Avrupa'nın Rus doğal gazını reddetmesini sağladı, yerine gemilerle sıvılaştırılmış gaz satıyor. Tabii bu gaz daha pahalı olduğu için Avrupa tasarruf yapmak zorunda kaldı. Daha da önemlisi sanayi çarkları yavaşladı! Biden, Zelenski'ye de Patriot gazı veriyor ki, savaş devam etsin, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı artsın...

Putin'in, bir dönem devlet başkanlığını emanet ettiği Medvedev de Elon Musk'a gaz veriyor. Dmitriy Medvedev, varil petrol fiyatının 150 dolara, bin metreküp doğal gaz fiyatının 5 bin dolara yükseleceğine, Avrupa Birliği'nin parçalanacağına, ABD'de iç savaş çıkacağına, Kaliforniya ve Teksas'ın bağımsızlık ilan edeceğime, iç savaş sonunda Cumhuriyetçi eyaletlerin Elon Musk'ı başkan seçeceğine dair kehanetlerde bulundu.

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Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra çalışanların yarısını işten çıkardı. Bu kararının asıl sebebi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaya başlandı. "Twitter dosyaları" diye Elon Musk'ın verdiği bilgileri paylaşan serbest gazeteci Matt Taibbi, Twitter yöneticilerinden birinin eski CIA ajanı olduğunun anlaşıldığını duyurdu.

Taibbi, platformun FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon dahil çeşitli devlet kurumlarıyla iş birliği içinde gözetim ve sansür uyguladığını yazdı.

ABD hükümetinin sadece Twitter ile değil, tüm büyük teknoloji şirketleri ile sürekli temas halinde olduğunu iddia eden Taibbi, Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, Pinterest gibi şirketlerin de bunlar arasında yer aldığını yazdı.

The Free Press yazarı David Zweig ise Trump ve Biden döneminde Twitter yöneticilerine koronavirüse dair içeriklerin değiştirilmesi için baskı uygulandığını yazdı

Biden döneminde, sosyal medya şirketlerinin koronavirüs konusunda yanlış bilgilendirme yaparak "insanları öldürdüğünü" söylediği için Alex Berenson'un Twitter hesabı askıya alındı. Dr. Martin Kulldorff'un, yaşlılar ve çocuklar için aşının zararlı olabileceği uyarısı, "yanıltıcı içerik" olarak etiketlendi. Benzer paylaşım yapanların hesapları askıya alındı...

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Türkiye'de ise CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hiçbir bilimsel dayanağı olmadan 12 yaş altındaki çocukların aşılanmasını istedi... Oysa dünya bu sıvıların, kısa dönemde kalp krizlerine sebep olduğunu, uzun dönemde ise kansere yol açacağını konuşuyor artık...

Girişte bahsettiğim video, İlgezdi'ye de gelsin: Gaz verme! Gaz verme!