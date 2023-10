Gazel böreği nasıl yapılır? MasterChef All Star Gazel böreği tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine özgü yemekleri yapmaları istedi. Burdur yöresine ait gazel böreğini her iki takımda en doğru şekilde yapmaya çalıştı ve MasterChef sonrası gazel böreği tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Gazel böreği nasıl yapılır? MasterChef All Star Gazel böreği tarifi için malzemeler

İşte Gazel böreği tarifini sizler için derledik…

GAZEL BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Gazel böreği hamuru için

- 3 su bardağı un

- 1 su bardağı su

- 1 çorba kaşığı yoğurt, sıvıyağ

- 1 yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

Gazel böreği iç harcı

- 250 gr. kıyma

- 30 gr. sıvıyağ

- 2 haşlanmış patates

- 2 soğan

-3 dal maydanoz

- Yarım su bardağı buğday nişastası

- 1 yumurtanın sarısı

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Gazel böreği üzeri için

- 1 yumurtanın sarısı

- 3 çorba kaşığı sıvıyağı

GAZEL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp su, yoğurt, sıvıyağ, yumurta ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat dinlendirin.

Dinlenen hamuru 2 eşit bezeye ayırın. Bezeleri üzerlerine nişasta serpiştirerek merdane ile tabak büyüklüğünde açın.

Açtığınız hamurların üzerlerine eritilmiş ılık tereyağı sürüp üst üste yerleştirin. Merdane ile yufka inceliğinde büyük bir hamur açın. Hamuru ortadan ikiye kesin.

İç malzeme için, soğanları soyup doğrayın. Sıvıyağı tavada kızdırıp soğanı soteleyin. Kıymayı ilave edip 5 dakika karıştırarak kavurun. Patatesleri iri küpler şeklinde doğrayıp kıymaya ekleyin. 5 dakika daha pişirin. Tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozu ilave edip tatlandırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

İç malzemeyi hazırladığınız yarım hamurların üzerine yayın. Geniş rulo şeklinde sarıp yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Yumurta sarısı ile sıvıyağı karıştırıp böreklerin üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin.