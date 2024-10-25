Gazeteci Adem Özköse gözaltına alındı. İsrail’in silah tedarikçisinin İstanbul fuarında olmasını protesto etti

Gazeteci Adem Özköse, İsrail ordusuna silah tedarik eden BAE Systems'in İstanbul’da düzenlenen Saha Expo fuarındaki varlığını protesto ettiği sırada güvenlik görevlileri tarafından boğazı sıkılarak, ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Olay, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının yoğun tepkilere neden olduğu bir dönemde gerçekleşti ve BAE Systems’in Türkiye'deki devlet destekli bir fuarda yer alması kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı.

Karar'daki habere göre, Fuar Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılımı ve desteği ile gerçekleştiriliyor.



İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems, İsrail ordusunun en büyük silah tedarikçilerinden biri olarak biliniyor ve şirket, Gazze'deki sivil ölümlerinden sorumlu tutularak dünyanın birçok yerinde protesto ediliyor. Bu bağlamda, Saha Expo fuarındaki katılımı da eleştirilerin odak noktası oldu. İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023’ten bu yana 42 binden fazla sivil hayatını kaybetti ve İsrail, bu süreçte BAE Systems tarafından üretilen çeşitli askeri ekipmanları kullandı.

İstanbul’daki fuar skandalı öncesinde, Baykar’ın İsrail Aerospace Industries (IAI) ile Azerbaycan’da ortak bir savunma fuarı düzenlediği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin İHA ve SİHA üreticisi Baykar, İsrail’in savaş uçakları ve silahlarını üreten IAI ile aynı platformda yer aldı. Bu gelişme de Türkiye’nin İsrail'e yönelik eleştirilerine tezat oluşturan bir durum olarak değerlendirilmişti.