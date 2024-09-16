Gazeteci Ahmet Çakır vefat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Ahmet Çakır vefat etti

Spor basınının duayenlerinden Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir beyin tümorü tedavisi gören Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti.

Vefat haberini duyuran TSYD yaptığı açıklamada, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

1952 yılında Kastamonu'da doğan Ahmet Çakır, 1960 yılında ailesiyle İstanbul’a taşındı. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

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