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Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu hayatını kaybetti

Antalya'da uzun yıllardır gazetecilik yapan Ali Orhan Lazaloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lazaloğlu'nun ölümü Antalya basın camiasını yasa boğdu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:35
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Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu hayatını kaybetti

Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu hayatını kaybetti
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Uzun yıllardır Antalya’da gazetecilik yapan ve medya sektörünün tanınmış isimlerinden olan Ali Orhan Lazaloğlu, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Lazaloğlu’nun ölümü meslektaşlarını yasa boğarken, sevenleri sosyal medya hesaplarından ailesi ile basın camiasına baş sağlığı diledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, duayen gazetecinin ölümü sonrası sosyal medya hesabından, "Antalya’mızın duayen gazetecilerinden, Kanal V ekranlarının sevilen yüzü Ali Orhan Lazaloğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Orhan Lazaloğlu’na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, sosyal medya hesabından "Antalya’mızın duayen gazetecilerinden Ali Orhan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle Konya’da öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza baş sağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

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