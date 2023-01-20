Gazeteci Aydın Tomakin'in Acı Günü

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden gazeteci Aydın Tomakin'in eşi üç çocuk annesi 61 yaşındaki Müjgan Tomakin geçirdiği beyin kanaması sonrası uygulanan tedavilere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.
Müjgan Tomakin'in cenazesi Büyük Cami'de kılanan öğle namazından sonra Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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