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  • AKP sonunda sosyalist de oldu. TV100 canlı yayında AKP’li avukat artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım dedi

AKP sonunda sosyalist de oldu. TV100 canlı yayında AKP’li avukat artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım dedi

Gazeteci Aytunç Erkin TV100’de katıldığı programın canlı yayınında AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Pınar Hacıbektaşoğlu’nun öğrencileri okula gönderen ailelerin zorda olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 20:17
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 20:21
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Gazeteci Aytunç Erkin açıkladı. AKP sonunda sosyalist de oldu

AKP sonunda sosyalist de oldu. TV100 canlı yayında AKP’li avukat artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım dedi
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Gazeteci Aytunç Erkin bu sabah TV100 canlı yayınına katıldı.

Erkin programda AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Pınar Hacıbektaşoğlu’nun "Artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım” sözlerine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Erkin mesajında; “Bugün katıldığım @keremkircuval‘ın @tv100 sabah programında şu cümlelere dikkat: “Artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım… Öğrencileri okula gönderen aileler zorda, devlet ihtiyaçları karşılamalı.” AKP’ye yakınlığıyla bilinen avukat @pinarhacibektas bu cümleleri kurdu.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve Pınar Hacıbektaşoğlu’nun sözleri:

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