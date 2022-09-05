AKP sonunda sosyalist de oldu. TV100 canlı yayında AKP’li avukat artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım dedi

Gazeteci Aytunç Erkin bu sabah TV100 canlı yayınına katıldı.

Erkin programda AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Pınar Hacıbektaşoğlu’nun "Artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım” sözlerine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Erkin mesajında; “Bugün katıldığım @keremkircuval‘ın @tv100 sabah programında şu cümlelere dikkat: “Artık sosyalist devlet mantığıyla bakalım… Öğrencileri okula gönderen aileler zorda, devlet ihtiyaçları karşılamalı.” AKP’ye yakınlığıyla bilinen avukat @pinarhacibektas bu cümleleri kurdu.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve Pınar Hacıbektaşoğlu’nun sözleri: